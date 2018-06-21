При подключении горячей воды в Петрозаводске обнаружилось повреждение сетей

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"РКС Петрозаводск" приступили к подключению микрорайонов к горячей воде, сообщает компания.
"При повторной опрессовке АО "ПКС-Тепловые сети" обнаружили повреждение сетей на Октябрьском проспекте. Повреждение оперативно устраняется, в связи с чем Октябрьский проспект, ул. Красная и Центр будут подключены к горячей воде чуть позже, около 15.00", - говорится в сообщении.
На данный момент "РКС Петрозаводск" подключает к горячей воде микрорайоны Зарека, Голиковка, Кукковка, Древлянка, Пятый поселок, Сулажгора и Перевалка.
В этих микрорайонах ведется настройка и регулировка гидравлического режима.
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