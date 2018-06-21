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Новости. Общество
11:18, 21 Июня 2018

При подключении горячей воды в Петрозаводске обнаружилось повреждение сетей

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"РКС Петрозаводск" приступили к подключению микрорайонов к горячей воде, сообщает компания.

"При повторной опрессовке АО "ПКС-Тепловые сети" обнаружили повреждение сетей на Октябрьском проспекте. Повреждение оперативно устраняется, в связи с чем Октябрьский проспект, ул. Красная и Центр будут подключены к горячей воде чуть позже, около 15.00", - говорится в сообщении.

На данный момент "РКС Петрозаводск" подключает к горячей воде микрорайоны Зарека, Голиковка, Кукковка, Древлянка, Пятый поселок, Сулажгора и Перевалка.

В этих микрорайонах ведется настройка и регулировка гидравлического режима.

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Комментарии

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sherhan2
2018-06-21 11:45:59
Ничего другого мы и не ожидали.Ежегодные громогласные заявления о подключении горячей воды либо отопления чётко в срок никто серьёзно не воспринимает. "крепкие хозяйственники" одним словом. :)
Горожанин
2018-06-21 11:39:23
Повреждения обнаружили после ремонта. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия ...
кир
2018-06-21 11:29:24
Без этого мы не могём, барин.
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