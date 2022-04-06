Во время реконструкции здания библиотеки в Карелии обнаружили кирпичи 1937 года

Артур Парфенчиков проинспектировал ремонт старого здания в Сегеже, где будут расположены музей и библиотека.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки по Сегежскому району посетил реконструируемое здание в Сегеже, по улице Мира. Руководитель региона проверил ход строительных работ.

«Первый экспонат для сегежского музея уже есть! При реконструкции здания на улице Мира строители обнаружили кирпичи с надписями, которые датируются 1937 годом, когда и было построено здание. Очевидно, с тех пор они и были скрыты от людских глаз под штукатуркой. Чем не артефакт?», — рассказал об интересной находке Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии объяснил, что реконструкция проходила очень сложно — настолько, что многие сегежане стали сомневаться в окончании ремонта. Артур Парфенчиков связал это с неопытностью и недостаточной квалификацией прежних подрядчиков, работавших на объекте.

Впрочем, как заверил руководитель региона, сейчас, с приходом нового подрядчика, строительные работы идут полным ходом. К компетенции нынешних специалистов не возникает никаких вопросов, и работа идет по графику.

«Все основные работы, в том числе внутренние инженерные сети, фасады обещают завершить до конца года. А уже в следующем закупить и установить оборудование, мебель для библиотеки и музея, оргтехнику. В отремонтированное здание прекрасно впишется модельная библиотека — по примеру той, что мы открыли в Сортавале», — рассказал о будущем сегежской культуры Артур Парфенчиков.