Придушил и пообещал убить: в Карелии возбудили уголовные дела по преступлениям против личности

В нескольких районах Карелии правоохранители расследуют угрозы убийством, сообщили в МВД Карелии.

В одном из поселков Пряжинского района 47-летний местный житель внезапно почувствовал неприязнь к 51-летней жене. Произошло это во время застолья. В результате мужчина придушил спутницу жизни и пригрозил убить ее. В сложившейся ситуации женщина восприняла угрозу как вполне реальную и впоследствии обратилась в полицию.

С такой же жалобой к полицейским обратилась жительница Олонецкого района. Ей убийством угрожал родной 30-летний брат. Наконец, в Муезерском районе 61-летний мужчина пригрозил убить 38-летнюю сожительницу. Слова он подтвердил делом — схватил кочергу и, повалив женщину, надавил ей на шею, отчего та начала задыхаться.

По всем фактам дознавателями возбуждены и расследуются уголовные дела. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.