Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей

В связи с проведением неотложных ремонтных работ на ЛЭП и подстанциях возможны временные отключения электроэнергии.

«Ремонты и модернизация сетей позволят значительно уменьшить риски ЧП на энергообъектах в предстоящие холода», - поясняют к компании. – «Мы приносим извинения потребителям за доставленные неудобства».

Временные отключения электроэнергии с 9 по 15 октября возможны:

Кемский муниципальный район:

- 9 октября с 9.00 до 14.00. Город Кемь: улицы Гидростроителей (дома 60-64), Ленина (дома 42-91), Некрасова (дома 4-40). Здание котельной № 11.

- 10 октября с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 40).

- 11 октября с 9.00 до 11.30. Поселок Кузема.

- 11 октября с 12.00 до 13.30. Поселок Поньгома.

- 11 и 12 октября с 11.00 до 16.00. Поселок Авнепорог.

- 13 октября с 11.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая.

Сортавальский муниципальный район:

- 10 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Мюллюкюля; поселок Хелюля: улица Вокзальная.

- 11 октября с 11.00 до 17.00. Город Сортавала: здание ФОКа.

Калевальский национальный район:

- 12 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Луусалми; поселок Кепа.

Кондопожский муниципальный район:

- 9 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Гирвас; поселок Койкары.

- 9 октября с 12.30 до 14.30. Город Кондопога: площадь Ленина (дом 3).

- 9 октября с 14.30 до 16.30. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дом 57).

- С 9 по 11 октября с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улица Кондопожская; окрестности г.Кондопога: СОТы «Заря», «Надежда»; деревни Улитина Новинка, Еркоева Новинка, Голышева Новинка, Подгорная, Горка, Кулмукса, Большое Гангозеро, Малое Гангозеро.

- 9 октября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дом 103).

- 10 октября с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: здания детского сада № 12, детского сада № 18, школы № 8.

- 10 октября с 11.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дом 3), проспект Калинина (дом 4).

- 10 октября с 14.00 до 15.30. Город Кондопога: улица Пролетарская (дом 8-А).

- 10 октября с 15.30 до 17.00. Город Кондопога: проспект Калинина (дом 12).

- 11 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Комсомольская (дом 1-А).

- 11 октября с 9.30 до 12.00. Город Кондопога: проспект Калинина (дом 17).

- 11 октября с 13.00 до 17.00. Город Кондопога: проспект Калинина (дома 7, 7-А, 7-Б).

- 12 октября с 9.00 до 10.30. Проспект Калинина (дом 11-а).

- 12 октября с 9.00 до 12.00. Проспект Калинина (дом 19).

- 12 октября с 11.00 до 12.30. Город Кондопога: улица Комсомольская (дом 3-А).

- 12 октября с 12.30 до 14.30. Город Кондопога: улица Бумажников (дом 2).

- 12 октября с 15.00 до 17.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дом 17-А).

- 13 октября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: проспект Калинина (дом 3).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 9 октября с 9.00 до 16.30. Поселок Пиндуши: улицы Кожпром, Санаторная, Лесная, Нефтебазы; железнодорожная станция Вичка.

Муезерский муниципальный район:

- 10 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Ледмозеро: улица 50 лет ВЛКСМ.

- 10 и 11 октября с 9.00 до 18.00. Поселок Тумба.

Олонецкий муниципальный район:

- 9 октября с 14.00 до 14.30. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24). Здание дома-интерната.

- С 9 по 13 октября с 9.00 до 18.00. Поселки Гушкала, Нинисельга, Тигвера.

- 10 октября с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Строительная, Ленина (дома 15-55), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 30, 30-А, 32), Ладожская, Егорова, Полевая, Звездиной, Инженерная, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Никитская, Свирских Дивизий (дома 7-41), Заводская, Полевая, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50), Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В). Переулок Красноармейский; деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

- 11 октября с 14.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы 4-ой Пятилетки, Набережная, Заводская, Первомайская, Лесная, Болотная, Леселидзе (дома 72-А – 110), Пионерская. Переулок Заводской.

- 13 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Устье Видлицы: улица Ладожская.

- 13 октября с 14.00 до 16.00. Деревня Гушкала.

Прионежский муниципальный район:

- 9 и 10 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Уя: «Уя-Элетрик».

- С 9 по 11 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя.

- 10 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя (частично), жилой массив «Шуйские разливы»; окрестности деревни Верхний Бесовец: СОТ «Садовод Севера», СНТ «Нептун», СОТ «Фонтан», СОТ «Щит», СТ «Контакт-1», СК «Контакт-1», СНТ «Бесовецкий», СОТ «Бесовец».

Пряжинский муниципальный район:

- С 9 по 13 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виллагора.

- 9 и 10 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Калинина (частично), Октябрьская (частично), Заречная (частично), Шоссейная (частично), Шевченко, Луговая, Таёжная, Весенняя, Падозерская, Авиаторов; турбаза «Авиатор»; крестьянское хозяйство Гурвич.

- 11 октября с 10.00 до 13.00. Поселок Чална: улицы Шуйская, Новореченская, Заречная, здания биржи ЛПХ, ПАО «Шуялес». Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский.

- 12 октября с 10.00 до 16.00. Железнодорожная станция Виллагора; деревня Кутижма.

- С 12 по 15 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улица Шуйская, здания биржи ЛПХ, ПАО "Шуялес".

- 13 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Шоссейная (частично). Переулок Строительный; деревня Нижние Виданы: улицы Гористая, Новая, Красноармейская, Набережная, СНТ «Шуйская Слобода», СНТ «Антушевское», СНТ «Ветеран-1»; деревня Верхние Виданы: ОПХ «Вилга»; деревня Виданы: улицы Зайцева, Усадебная, Пушкина, Гуркина, Крупской (частично), Зеленая, Кузьминская, Школьная, Совхозная, Красный Бор, Антушевская.

Сегежский муниципальный район:

- 9 октября с 9.00 до 12.00. Окрестности г.Сегежа: СОТ «Панозеро», НСОТ «Труд-2», СОТ «Труд-3».

- 10 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Попов Порог.

- 11 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Владимирская (дома 2, 4).

- 11 октября с 9.00 до 20.00. Город Сегежа: улицы Советская (дома 13, 15, 17), Щербакова (дома 1-10), Красноармейская, Мира (дом 8).

- 11 октября с 9.30 до 15.00. Поселок Олений: улица Набережная (дома 4-12, 13-А).

- 12 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дома 15,15-А).

- 12 октября с 9.00 до 14.00. Город Сегежа: улицы Гористая (дома 55-83), Южная (дома 1-8), Заречная. Переулок Подгорный (дом 10).

- 13 октября с 9.00 до 14.00. Город Сегежа: улицы Спиридонова (дома 15, 15-А), Бульвар Советов (дома 1, 1-А, 3, 3-А).

Питкярантский муниципальный район:

- 13 октября с 10.00 до 13.00. Поселок Ляскеля: улица Малая Лесная.

Лоухский муниципальный район:

- 11 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (дома 3-А, 3, 4, 5).

- 12 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (дома 1, 2).