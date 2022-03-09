Прионежская сетевая компания сообщает о возможных отключениях электроэнергии в связи с ремонтами

На энергообъектах в зоне ответственности АО «ПСК» продолжаются ремонтные работы, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей.

Энергетики напоминают, что проведение ремонтов может быть сопряжено с временными отключениями электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 14 по 20 марта временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 15 марта с 9.30 до 11.30. Поселок Боровой: улицы Советская, Почтовая, здания дома культуры, пожарной части, спортивного комплекса.

— 16 марта с 9.30 до 11.30. Поселок Боровой: улицы Гористая, Октябрьская, Железнодорожная, переулок Гостиный.

— 17 марта с 9.30 до 11.30. Поселок Боровой: улицы Гористая, Железнодорожная, Березовая, Зеленая.

Кемский муниципальный район:

— 14 и 15 марта с 9.00 до 14.00. Город Кемь: улица Подгорная (дома 1, 2, 3, 4), здание насосной станции.

— С 15 по 20 марта с 9.00 до 10.00 и с 17.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

— С 16 по 18 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Поньгома.

Кондопожский муниципальный район:

— 14 марта с 10.00 до 14.00. Поселок Новый Поселок.

— 15 марта с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская, Гирвасская, Советов.

— 15 марта с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: улицы Советов, Летняя, Северная.

— 15 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Койкары.

— 15 марта с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: улица Комсомольская.

— 16 и 17 марта с 10.00 до 17.00. Деревня Олики, рыбное хозяйство «Тари-Бари».

Лоухский муниципальный район:

— 14 марта с 10.00 до 14.00. Поселок Тунгозеро: улицы Центральная, Советская, Лесная, Северная.

— 14 марта с 11.30 до 15.00. Поселок Энгозеро: улицы Школьная, Верхняя, Пионерская.

— 15 марта с 9.30 до 13.00. Поселок Чупа: здание ДЮСШ.

— 15 марта с 10.00 до 13.00. Поселок Малиновая Варакка: улица Разведка.

— 17 марта с 9.30 до 12.00. Поселок Чупа: улицы Северная, Морская.

— 18 марта с 10.00 до 14.00. Поселок Новый Софпорог.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 14 марта с 9.00 до 11.00. Поселок Повенец: улицы Калинина, 9 Мая (обе частично).

— С 14 по 16 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Сергиево.

Муезерский муниципальный район:

— 14 марта с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Молодежная (частично).

— 16 марта с 13.00 до 16.00. Поселок Суккозеро (частично), здания средней школы, АЗС.

— 16 и 17 марта с 15.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Южная (частично).

Олонецкий национальный район:

— С 14 по 20 марта с 9.00 до 17.00. Окрестности г. Олонец: СНТ «Ручеек».

— С 14 по 20 марта. Поселки Верхний Олонец, Черная Речка, Интерпоселок. Потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

— С 16 по 18 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Коткозеро: улица Степаннаволок.

— 17 марта с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта, Красноармейская (дома 15-38), Свободы (дома 1-15), Ленина (дома 1-6), Карла Маркса (дома 1-10), Свирских дивизий (дома 1-6), Урицкого (дома 5, 9, 9-А, 11, 13, 15, 25), Пушкина, Розы Люксембург, Привокзальная, Октябрьская (дома 1-3, 3-А-35), Пролетарская, Титова, Майская, Коммунальная, Луначарского (дома 17, 19, 26, 28), Железнодорожная, Студитова, Речная, Сказочный тупик, Садовая, Партизанская, Заречная, Школьная, Набережная, Интернациональная (дома 1-8), Комсомольская, Лесная, Новая, Ключевая, Буденного (4-55), Зеленая, Майская (дома 12-17), Станция Олонец, Светлая. Переулки Партизанский, Больничный, Красногвардейский, Кирпичный, Набережный, Новый, Буденного; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

Питкярантский муниципальный район:

— С 14 по 18 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Хийденсельга: улицы Лесная (дома 1, 3-10), Октябрьская (дома 6-25), переулок Речной (дома 1-5).

Прионежский муниципальный район:

— 14 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 112-164), Пролетарская (дома 6-19), здание конторы совхоза «Маяк»; поселок Мелиоративный: улица Лесная; местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух».

— 14 и 15 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая.

— 15 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (дом 105-А).

— 16 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная.

— 16 и 17 марта с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: СНТ «Паломиес»

— 17 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-38), Советская (дома 1-65).

— 18 марта с 12.00 до 15.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 104-117), здание школы.

Пряжинский национальный район:

— 15 марта с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: СОТы «Росинка» и «Пульс».

Сегежский муниципальный район:

— С 15 по 20 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро.

— 17 и 18 марта с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

Сортавальский муниципальный район:

— с 14 по 18 марта с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы 40 лет ВЛКСМ (дом 24), Антикайнена (дома 11, 13, 15, 17, 19), Кирова (дома 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38).