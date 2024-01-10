Припаркованный возле пешеходного перехода автомобиль в Петрозаводске отправился на штрафстоянку

На улице Сегежской нашли нарушителя, сообщили в ГИБДД карельской столицы.
На штрафстоянку отправился автомобиль, припаркованный накануне с нарушением на улице Сегежская в Петрозаводске. Машина стояла непосредственно возле пешеходного перехода, закрывая обзор другим участникам дорожного движения.
В ГИБДД напомнили, что за парковку автомобиля ближе 5 метров к пешеходному переходу грозит штраф в размере тысячи рублей и эвакуация транспортного средства на штрафстоянку.
Напомним, ранее на Кукковке эвакуировали несколько автомобилей, мешавших чистить проезжую часть от снега.
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