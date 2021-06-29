Приставы в Карелии продают за 26 миллионов недостроенный многоквартирный дом

Недостроенный дом в Костомукше реализуется за долги на публичных торгах, сообщили в УФССП Карелии.

Приставы Карелии проводят принудительную реализацию имущества должников, выставив его на публичные торги.

В Костомукше продается недостроенный многоквартирный жилой дом с участком за более чем 26 миллионов рублей.

Также на торги выставлены квартира в Петрозаводске за полтора миллиона рублей и два микроавтобуса марки Mercedes-Benz в Суоярви.

Подробнее об условиях торгов можно узнать на сайте УФССП по Республике Карелия.