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Приставы в Карелии продают за 26 миллионов недостроенный многоквартирный дом

Новости. Общество
14:16, 30 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Недостроенный дом в Костомукше реализуется за долги на публичных торгах, сообщили в УФССП Карелии.

Приставы Карелии проводят принудительную реализацию имущества должников, выставив его на публичные торги.

В Костомукше продается недостроенный многоквартирный жилой дом с участком за более чем 26 миллионов рублей.

Также на торги выставлены квартира в Петрозаводске за полтора миллиона рублей и два микроавтобуса марки Mercedes-Benz в Суоярви.

Подробнее об условиях торгов можно узнать на сайте УФССП по Республике Карелия.

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