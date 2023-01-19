Приставы в Карелии взяли под контроль обеспечение ребенка лекарствами стоимостью 3 млн рублей

Под контролем судебного пристава-исполнителя в 2022 году находится непрерывное обеспечение жизненно необходимым лекарственным препаратом маленького жителя республики, сообщили в УФССП Карелии.

В Межрайонном отделении судебных приставов по особым производствам в 2022 году возбуждено исполнительное производство об обеспечении несовершеннолетнего ребенка необходимым препаратом.

В 2021 году из республиканского бюджета на покупку лекарства было выделено 3 миллиона рублей, закуплено 3 упаковки указанного препарата (180 штук таблеток).

Одновременно Министерство здравоохранения Карелии направило заявку в Фонд «Круг добра», чтобы обеспечить ребенка препаратом на 2022 год. Фонд заявку одобрил и принял на себя эту нагрузку. На протяжении прошлого года ребенок получал жизненно важный лекарственный препарат на основе карглумовой кислоты.

На сегодняшний день судебным приставом-исполнителем проконтролирован вопрос организации поставки указанного препарата в наступившем году. В настоящее время он имеется в достаточном количестве до июня 2023 года.