Приставы заставили жильца многоквартирного дома в Петрозаводске открыть дверь — и дали людям воду

В Петрозаводске благодаря судебным приставам управляющая компания смогла отремонтировать стояк в многоквартирном доме и дать людям воду, сообщили в УФССП Карелии.

В Службу судебных приставов поступило исполнительное производство, в рамках которого они должны были обязать МУП «Петрозаводский городской информационный центр» восстановить систему холодного водоснабжения в многоквартирном доме на улице Бессоветская.

Когда пристав пришел в организацию, то узнал, что один из жильцов не разрешает зайти в квартиру, поэтому рабочие МУП «Петрозаводский городской информационный центр» не могут выполнить ремонт стояка и дать людям воду.

В результате на строптивого жильца было написано заявление в суд, который обязал собственника жилья пустить рабочих в квартиру.

Практически под бой курантов судебные приставы снова отправились в дом по улице Бесовецкой. Упрямый жилец предоставил доступ в свою квартиру сотрудникам службы и должнику-организации, который выполнил все необходимые работы и подключил целый подъезд к холодному водоснабжению.