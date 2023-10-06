Прицеп горел в Пряжинском районе Карелии

В поселке Пряжа огнеборцы тушили прицеп плавильно-заливочной установки.

О происшествии рассказали в паблике отряда противо-пожарной службы Пряжинского района.

В понедельник, 9 октября, в 11.15, личный состав пожарно-спасательного подразделения района - 3 человека личного состава ПЧ-48 поселка Пряжа привлекался для ликвидации пожара.

В поселке горел прицеп плавильно-заливочной установки, рассказали пожарные. Огнеборцы справились с огнем за несколько минут.