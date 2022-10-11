Россияне стали в три раза чаще покупать крепкий алкоголь

В целом розничные продажи алкогольной продукции в январе-сентябре выросли почти на 4%, пишет "Интерфакс".

Продажи алкоголя в розницу в стране с января по сентябрь выросли на 3,7%. Такие данные по сравнению с прошлым годом приводит «Интерфакс». При этом в подсчетах не учитывались продажи пива, пивных напитков, сидра и медовухи.



В частности, продажи спиртных напитков крепостью выше 9 градусов увеличились на 7,8 процента, до 81,7 млн декалитров. В том числе водки — на 6,5%, ликероводочных изделий крепостью выше 25% — на 27,4%, коньяка — на 3,7%.



В то же время продажи ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов сократились на 31%, до 1,4 млн декалитра. Слабоалкогольной продукции возросли на 61,3%.



Виноделие просело на 6,4%. При этом продажи тихих, неигристых вин выросли на 1,1%, а игристых — на 8,3%. Это случилось в сегменте винных напитков и фруктовых (плодовых) вин.