Проект дороги к кластеру зимних видов спорта в Петрозаводске разработает фирма из Новосибирска

Власти Карелии намерены проложить трассу через один из самых живописных участков городских лесов.

Конкурсная комиссия Управления автомобильных дорог Карелии, которую возглавлял руководитель управления Павел Дегтярев, назвала победителя торгов на проведение изысканий и разработку проекта строительства подъездной дороги к кластеру зимних видов спорта в Петрозаводске. Аукцион выиграло ООО «Росинсталпроект» из Новосибирска, а стоимость контракта в результате торгов снизилась с 20 миллионов до 17,5 миллиона рублей.

Напомним, республиканские власти решили проложить дорогу к создаваемому в Петрозаводске кластеру зимних видов спорта через один из живописных участков городских лесов, расположенный на берегу реки Лососинка. Этот участок является популярным местом отдыха горожан, а в 2019 году там была благоустроена велопешеходная дорожка, получившая название «Зеленая тропа». Средства на благоустройство тропы были выделены в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив и собраны самими жителями карельской столицы.

Читайте подробнее в статье «Зеленую тропу хотят залить асфальтобетоном».