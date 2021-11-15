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Проект дороги к кластеру зимних видов спорта в Петрозаводске разработает фирма из Новосибирска

Новости. Экономика
10:23, 17 Декабря 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Власти Карелии намерены проложить трассу через один из самых живописных участков городских лесов.

Конкурсная комиссия Управления автомобильных дорог Карелии, которую возглавлял руководитель управления Павел Дегтярев, назвала победителя торгов на проведение изысканий и разработку проекта строительства подъездной дороги к кластеру зимних видов спорта в Петрозаводске. Аукцион выиграло ООО «Росинсталпроект» из Новосибирска, а стоимость контракта в результате торгов снизилась с 20 миллионов до 17,5 миллиона рублей.

Напомним, республиканские власти решили проложить дорогу к создаваемому в Петрозаводске кластеру зимних видов спорта через один из живописных участков городских лесов, расположенный на берегу реки Лососинка. Этот участок является популярным местом отдыха горожан, а в 2019 году там была благоустроена велопешеходная дорожка, получившая название «Зеленая тропа». Средства на благоустройство тропы были выделены в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив и собраны самими жителями карельской столицы.

Читайте подробнее в статье «Зеленую тропу хотят залить асфальтобетоном».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-12-17 12:14:23
Не думаю, чтобы кого-то до такой степени волновал лыжный спорт. Фон фонари на лыжне не горят - и то не решается. А тут дорога....явно это дорога в новый жилой район или торговый комплекс...
Клещ
2021-12-17 12:13:40
Уже и название звучное и трендовое заточили под дорогу, будет о чем отчитываться, лучше бы мосты починили.
кир
2021-12-17 11:46:40
Раньше слова кластер не знали и просто занимались лыжными гонками без посредников.
Оффнутый протестун
2021-12-17 11:21:53
Дороге быть ! Собаки лают , караван идет
Os
2021-12-17 11:16:29
Там давно уже хотят вместо леса построить жилой комплекс, но надо эту дорогу соединить с Кукковкой или Курганом, иначе все равно тупик получается.
Leopol'd
2021-12-17 11:09:15
Промышленный кластер, без инфраструктуры и подъездных путей уже есть в Карелии. Можем повторить?
David.
2021-12-17 11:06:36
Кластеру зимних видов спорта???? Бу га га. К запланированному жилому комплексу вы дорогу строите!!! Давайте журналисты, назовите бенифицеара!
VladPTZ
2021-12-17 11:06:08
Предпологаю в Новосибирске видней как дорогу проложить, возьмут чертежик и нарисуют линии, не видя и не учитывая обстановки на месте.
Гость
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