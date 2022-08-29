Проект реконструкции спортцентра «Курган» в Петрозаводске будет готов к концу года

Министерство образования и спорта Карелии рассчитывает, что разработка проекта первого этапа реконструкции спортивного центра «Курган» в Петрозаводске завершится к концу года.

Об этом сообщил первый заместитель министра Антон Чивин на сегодняшнем заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламента Карелии.

«В проекте предусмотрено, в первую очередь, расширение лыжных трасс, установка освещения и оснежение — то, чем уже неоднократно говорили», — сказал Чивин.

По его словам, эти работы будут проведены на правом берегу реки Лососинка.

Реконструкция на левом берегу планируется в рамках концепции развития «Кургана», рассчитанной на несколько лет вперед.

«Если говорить про левый участок, где стадион „Коммунальник“, частично там внесены изменения в точки зрения посадки на местность футбольного манежа. Но остальные основополагающие объекты пока остаются. Это трамплин, это „горнолыжка“, которые не затрагивают ни вырубку лесных насаждений, ни прочие изменения ландшафта», — пояснил замминистра.