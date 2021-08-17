Проект строительства автомобильного тоннеля под ж/д путями в Петрозаводске проходит экспертизу

Власти Петрозаводска будут готовы объявить о строительстве тоннеля для автотранспорта под железной дорогой в районе Первомайского проспекта после завершения экспертизы проекта.

Это следует из разъяснений заместителя мэра города Елены Логиновой жителям Октябрьского района, где находится территория предполагаемого строительства. Логинова участвовала во встрече, организованной по инициативе депутата парламента Анны Лопаткиной.

Один из вопросов, который был задан на встрече, касался планов администрации о строительстве тоннеля.

По словам Логиновой, проект «находится на экспертизе». Экспертиза будет завершена не раньше декабря 2021 года. После этого власти Петрозаводска смогут претендовать на финансовую помощь из федерального бюджета для строительства. Его стоимость, оценивается в сумму около 1 млрд рублей.

В рамках проекта планируется реконструкция улицы Достоевского на участке от улицы Зайцева до улицы Боровая с устройством тоннеля под железнодорожными путями по улице Халтурина.

Планируется реконструировать и продлить улицу Халтурина до железной дороги, пробить там тоннель и вывести автодорогу на противоположной стороне к Первомайскому проспекту в районе улицы Достоевского. Ее предлагается реконструировать до набережной Варкауса.

Реализация такого проекта позволит пустить транспортные потоки от объездной дороги через Пятый поселок и район Первомайского проспекта к набережной Варкауса.