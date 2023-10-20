Проект Водлозерского нацпарка «В соседстве с медведями» выиграл престижный грант

Водлозерский парк выиграл грант фонда «Красивые дети в красивом мире».

Проект Водлозерского парка «В соседстве с медведями» вошел в число лучших природоохранных проектов на конкурсе благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире». Ежегодный конкурс проводят, чтобы помочь заповедным территориям. В этом году его провели в десятый раз, сообщили в пресс-службе Водлозерского национального парка.



Каждую заявку оценивали три эксперта. В итоге были выбраны 14 лучших природоохранных проектов, разработанных сотрудниками заповедников и национальных парков и некоммерческих экологических организаций.



«Конкурс «Красивый мир» проводится с самого основания фонда в 2013 году. Для нас это очень важный проект, так

как именно он дает возможность заповедным территориям ещё более глубоко изучить флагманские виды растений и животных и усовершенствовать меры по их охране, поднять научные исследования на новый уровень и реализовать масштабные проекты, на которые не хватает

ресурсов в рамках основной деятельности», - отметила директор фонда «Красивые дети в красивом мире» Кира Янкелевич.



В карельском нацпарке заявили, что проект «В соседстве с медведями» поможет изучить поведенческие особенности бурых медведей и пути их миграций на территории

Кижского заказника. Он стартует в марте 2024 года и завершится весной следующего года.



Напомним, Водлозерский нацпарк уже работал над совместным проектом с фондом над проектом «По следам северного оленя».