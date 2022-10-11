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Проектирование спортцентра «Курган» в Петрозаводске продолжится с учетом мнения ученых

Новости. Общество
11:02, 18 Октября 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Ученые из Института биологии и Института леса Карельского научного центра РАН представили экспертные заключения по дальнейшему проектированию Кластера для развития зимних видов спорта в Петрозаводске.

Накануне, 17 октября, министр образования и спорта Карелии Роман Голубев провел рабочую встречу с учеными и экспертами, которые на основе исследований дали заключения по реализации проекта реконструкции и благоустройства спорткомплекса «Курган», рассказали в правительстве республики.

Речь идет о создании условий для обеспечения круглогодичных тренировок и сборов по биатлону, лыжным гонкам и другим видам спорта и проведения соревнований различного уровня. По итогам прошедших заседаний рабочей группы в приоритете − расширение трасс, их освещение и искусственное оснежение.

Во встрече, которая прошла на трассах «Кургана», приняли участие представители Министерства образования и спорта республики, Центра спортивной подготовки, а также ученые Института биологии и Института леса КНЦ РАН.

Эксперты Института леса КНЦ РАН подчеркнули, что по итогам инвентаризации выяснилось, что на «Кургане» около 10% составляют сухостойные и ослабленные ели, которые угрожают безопасности людей. Их общий объем составляет порядка 2 тысяч кубометров.

«Мы исходим из того, что любую хозяйственную деятельность на территории, где произрастают ельники, нужно вести продуманно. Снос каждого дерева должен соотноситься с его положением в рельефе и в сообществе с другими деревьями. Но говорить о том, что на „Кургане“ вообще ничего нельзя делать, − неправильно. Сухостойные деревья на „Кургане“ должны быть вырублены, потому что они опасны для людей. Такое дерево, в конце концов, может упасть, поэтому начинать нужно с этого», − заявил директор Института леса КНЦ РАН Александр Крышень.

«Этот ельник стоял 120 лет, он жизнеспособен, и у него есть прирост. Чтобы организовать спортивный процесс, вырубка допустима. Чтобы вести проектирование, нужно четко понимать, где будут вырублены деревья, которые угрожают безопасности. Это должна определить специализированная организация», − сказал ведущий научный сотрудник лаборатории динамики и продуктивности таежных лесов Сергей Синькевич.

По мнению Сергея Синькевича, допустима и так называемая интенсивная вырубка: «Интенсивная вырубка, по действующим документам, − это от 30% и выше по запасу, и это не смертельно для любого леса. Даже если мы вырубим на гектаре кусок в одну треть, остальные две трети будут лесом».

Как отметил директор Института биологии КНЦ РАН Виктор Илюха, лес на Кургане в настоящее время не является комфортным для проживания животных: «Этот участок леса не примыкает к другим. С одной стороны − трассы, с другой — река, дальше — еще одна трасса. Я считаю, что охранять животных нужно там, где они чувствуют себя хорошо, то есть на природе. А на „Кургане“ мы имеем трансформированный лес. И, наверное, белка-летяга найдет себе другое место для проживания, если она здесь вообще есть, в чем я не уверен».

«Мы понимаем, что Курган — это лес, оазис в центре Петрозаводска, и одновременно территория, где идет активная спортивная жизнь. Нам важно найти оптимальный баланс между сохранением природы и развитием спортивного объекта, в том числе, обеспечив его безопасность, которая зависит от состояния леса, − подчеркнул министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Мы понимаем, что можем продолжать проектирование с учетом всех рекомендаций ученых, а также после проведения дополнительных обследований».

Все дальнейшие шаги по проектированию будут согласовываться на заседании рабочей группы, ближайшее из которых состоится в среду, 19 октября.

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