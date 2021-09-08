Профсоюзы Карелии продадут свою долю в уставном капитале санатория «Марциальные воды»

Власти Карелии намерены выкупить у профсоюзов их долю в уставном капитале ООО «Санаторий „Марциальные воды“».

Это следует из проект изменений в бюджете республики на 2021 год.

Согласно документу, правительство закладывает в бюджет почти 48 млн рублей на покупку профсоюзной доли. Это будет сделано «в целях поэтапной реализации мероприятий по комплексной модернизации санатория», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Союз организаций профсоюзов Карелии владеет 49% доли в уставном капитале ООО «Санаторий «Марциальные воды». Еще 51% принадлежит правительству.

В прошлом году правительство Карелии объявило о планах комплексной модернизации санатория «Марциальные воды» стоимостью 45 млн рублей. В частности, планируется строительство нового корпуса по стандартам 4-звездочных отелей.

В 2006 году руководство Карелии собиралось приватизировать свою долю в уставном капитале санатория, но профсоюзы были против, поэтому продажа не состоялась.