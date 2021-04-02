Прохожие в Петрозаводске пытались спасти бабушку от мошенников, но это не помогло

Очередной жертвой телефонных мошенников в Петрозаводске стала 80-летняя женщина - она перевела на их счет более 300 тыс рублей.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Карелии.

Как выяснилось, гражданке с различных номеров поступали звонки якобы от работницы службы безопасности одного из банков. Неизвестная женщина, ссылаясь на то, что со счета пенсионерки могут несанкционированно списать денежные средства, убедила ее перевести вышеуказанную сумму на свой банковский счет.

Когда пожилая петрозаводчанка начала переводить накопленные средства через банкомат, ее остановили прохожие и объяснили, что не следует этого делать, рассказав о мошенниках. Однако в ей снова стали поступать звонки, и собеседница сумела ее переубедить и добилась перевода оставшихся средств.

Дочь петрозаводчанки, узнав о случившемся, привела мать в полицию, где она написала заявление с целью привлечь мошенников к уголовной ответственности. На данный момент проводится проверка, устанавливаются причастные к совершению преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.