Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 37 РУБЛЕЙ ЗА ПОЕЗДКУ В МАРШРУТКЕ, ОЧЕРЕДИ У ШКОЛ И ВСЕЛЕНСКИЙ ПОТОП В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
02.04.2021 21:00
Еще один светофор появился в Петрозаводске 2
02.04.2021 18:40
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 1
02.04.2021 16:08
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве 14
02.04.2021 15:40
Легковушку выбросило на встречную полосу после столкновения с "Камазом" в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:12
Сотрудница банка за пять лет украла из "кассы" более миллиона рублей 2
02.04.2021 16:12
Хирурги в России прооперировали пациента в горящем здании 1
02.04.2021 19:10
Правительство изменило требования к заселению детей в гостиницы
02.04.2021 20:40

Прохожие в Петрозаводске пытались спасти бабушку от мошенников, но это не помогло

Новости. Криминал
10:50, 03 Апреля 2021
фото: © Василий Смирнов/ТАСС
Загрузка...

Очередной жертвой телефонных мошенников в Петрозаводске стала 80-летняя женщина - она перевела на их счет более 300 тыс рублей.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Карелии.

Как выяснилось, гражданке с различных номеров поступали звонки якобы от работницы службы безопасности одного из банков. Неизвестная женщина, ссылаясь на то, что со счета пенсионерки могут несанкционированно списать денежные средства, убедила ее перевести вышеуказанную сумму на свой банковский счет.

Когда пожилая петрозаводчанка начала переводить накопленные средства через банкомат, ее остановили прохожие и объяснили, что не следует этого делать, рассказав о мошенниках. Однако в ей снова стали поступать звонки, и собеседница сумела ее переубедить и добилась перевода оставшихся средств.

Дочь петрозаводчанки, узнав о случившемся, привела мать в полицию, где она написала заявление с целью привлечь мошенников к уголовной ответственности. На данный момент проводится проверка, устанавливаются причастные к совершению преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-03 11:09:54
Решается, решается и не решится. Это Россия, сынок.
врунофф
2021-04-03 11:08:47
заноза постоянно визжит, что у пенсов денег на хлеб не хватает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Аналитика

02.04.2021 16:28
Обществоведение
Дом для "батончиков"
Власти северного города вместе с зоозащитниками решили кардинально решить проблему с бездомными животными.
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 1
02.04.2021 16:08
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 3
01.04.2021 12:00
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
29.03.2021 12:03
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»