Производство алкоголя резко выросло в России

За год производство алкогольных напитков в стране выросло на 9,8%.

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по декабрь выросло в России на 9,8% в сравнении с 2021 годом, до 199,524 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. Цифры приводит РИА Новости.

При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 8,4%, до 115,386 миллиона дал. В том числе производство водки выросло почти на 4%, до 84,056 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 8,821 миллиона дал, что на 10,5% больше, чем в 2021 году.

Производство винодельческой продукции в январе–декабре к предшествующему году выросло на 9,7%, до 32,693 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за 12 месяцев вырос на 25,2%, до 16,181 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 442,5% год к году.

Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 25,4% больше, чем за 2021 года — 18,977 миллиона дал.