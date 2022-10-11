Прокуратура Карелии защитила права работника, покалеченного на производстве

Горнопромышленное предприятие в Лоухском районе оплатило рабочему лечение и возместила моральный вред, сообщили в прокуратуре Карелии.

По иску прокуратуры Лоухского района суд взыскал с горнопромышленной компании стоимость лечения и компенсацию морального вреда в отношении работника.



В 2021 году при погрузке блочного камня с мужчиной произошел несчастный случай. Вследствие тяжелой травмы он частично потерял трудоспособность и долго лечился в больницах Лоухского района и Петрозаводска.



По решению суда предприятие должно оплатить работнику расходы на покупку лекарств и средств реабилитации на сумму 25 тысяч рублей. Также работодатель обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролирует прокуратура района.