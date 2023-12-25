Прокуратура проверила строительство очистных в городе Карелии

Работники прокуратуры указали на необходимость ускорить строительство очистных в Медвежьегорске.
Как сообщили в надзорном ведомстве Карелии, межрайонный природоохранный прокурор Артем Гутов и прокурор Медвежьегорского района Иван Кучин выехали объекты водоотведения в Медвежьегорске.
Прокуроры проверили исполнение решения суда, который возложил на местные власти обязанность по строительству канализационных очистных сооружений.
В настоящее время в Медвежьегорске разработано техзадание, проводится мониторинг сточных вод, сформирован земельный участок для строительства очистных.
Прокуроры обратили внимание на недостатки и указали на необходимость ускорить строительство.
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