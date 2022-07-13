Пропавший у острова Кижи в Карелии мужчина найден мертвым

Объявленный в розыск в Медвежьегорском районе 50-летний мужчина погиб.

Пропавшего 24 июля мужчину из села Великая Губа нашли. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.

«Найден. Погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — пишут в паблике.

Ранее стало известно о смерти рыбака, который пропал в озере Сямозеро.