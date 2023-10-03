Прорвавшаяся канализация превратила улицу в Петрозаводске в реку

Канализационные стоки текут по улице Свирская на Зареке.

В Петрозаводском районе Зарека сегодня, 4 октября, прорвало ливневую канализацию. Местные жители жалуются не только на разлившуюся воду, но и на невыносимую вонь от потока.

Фото и видео случившегося было выложено в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Улица Свирская, прорыв канализации. Недалеко от Державинского лицея. Вонь несусветная. Актуально на 11.42», — написали очевидцы аварии.