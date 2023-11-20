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Проводящий бесплатные занятия IT-куб в Петрозаводске стремительно набирает воспитанников

Новости. Общество
18:40, 21 Ноября 2023
фото: Правительство Карелии

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Лишь к концу 2023 года новый Центр цифрового образования детей планирует принять около 200 школьников.

Центр цифрового образования детей — IT-куб — открылся в Петровском дворце благодаря национальному проекту «Образование», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

В 2023 году клуб, формирующий современную образовательную экосистему, планирует принять уже 200 школьников

На безе нового центра учащиеся могут заниматься проектной деятельностью, участвовать в чемпионатах, разрабатывать мобильные приложения, приложения виртуальной и дополненной реальности, обучиться 3D — моделированию, конструированию и программированию роботов, основам графического дизайна, анимации. Тут проводятся мероприятия для педагогов, хакатоны, фестивали и прочее.

«Конструкторов много не бывает! Особенно если это что-то новенькое, типа манипуляторов. Мы еще пока с ними не очень разобрались. Лично я хочу сделать программу, чтобы эта рука сама строила дом из ЛЕГО», — поделился своими планами воспитанник IT-куба Юра Чалкин, который занимается на курсе «Программирование роботов».

В следующем, 2024 году, клуб планирует принять около 400 обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

«Сегодня мы работали с 3D-шлемом. Я, конечно, уже и раньше играл в 3D-шлеме. Но сегодня мы ходили по комнатам, которые нарисовали сами. И нажимали кнопки телепортации, которые сами программировали», — рассказал учащийся курса «Разработка VR» Иван Клыков.

Это первая подобная площадка в Карелии, дающая возможность формировать у детей инновационные технологические навыки.

Важный момент — занятия проводятся бесплатно. Записаться на них можно через «Навигатор дополнительного образования Карелии».

«Наконец-то во Дворце появились в нужном количестве компьютеры, которые при работе с 3D не „зависают“. Это совсем другой уровень и другие возможности. Работать с детьми стало гораздо интересней», — отметил руководитель IT-куба Геннадий Яловицын.

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