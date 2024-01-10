Пудожанин, забивший до смерти земляка, отдаст часть жизни колонии строгого режима

Пудожский районный суд вынес приговор виновнику смертельной драки.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, которого признали виновным в избиении до смерти.



Установлено, что в ночь на 24 сентября 2023 года пьяный мужчина напал на земляка на улице Карла Маркса, у кафе «Бистро».



Он ударил потерпевшего кулаком в голову, после чего последний упал на землю. На этом злоумышленник не успокоился и вновь уложил жертву ударом кулака в голову, после чего пинал мужчину ногами. Тот скончался на месте.



Травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, они стоят в прямой причинной связи с гибелью потерпевшего.



Подсудимый вину признал частично, заявил, что не помнит, бил ли жертву ногами. Также он не поверил, что мужчина умер из-за его ударов.



Вина подсудимого полностью доказана совокупностью исследованных доказательств, заявили в Пудожском районном суде.



Приговор - 9,5 лет и два дня в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с виновного в пользу отца погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей.



Приговор не вступил в законную силу.