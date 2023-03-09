Пункты лечения онкологии появятся в Петрозаводске

Пункты появятся в городских поликлиниках № 1 и № 4.

В Карелии начали создаваться центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). О важности открытия таких учреждений рассказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен в прямом эфире «ЦУР объясняет».

«Сегодня центры такой помощи в Республике Карелия созданы в трех районах. Это Костомукша, Сегежа и последний ЦАОП открыли в Сортавальской ЦРБ. В планах создание ЦАОП в ближайшей перспективе в Петрозаводске на базе поликлиник № 1 и № 4», — подчеркнула Ольга Руотцелайнен.

Также заместитель министра рассказала о том, что необходимость таких пунктов обусловлена тем, что злокачественные новообразования являются основной причиной смертности в республике и занимают второе место после заболеваний сердечно-сосудистой системы.

ЦАОПы не только экономят драгоценное для пациента время, но также помогают ему миновать неудобства и большие затраты на дорогу. При этом вся терапия будет проходить по месту жительства без дополнительных визитов в столицу республики.

Посмотреть полный эфир с Ольгой Руотцелайнен можно по в сети.