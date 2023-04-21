Путешественник без рук и ног не приехал в Петрозаводск из-за высоких цен на отели

Путешественник с инвалидностью Алексей Костюченко не сможет остановиться в Петрозаводске из-за высоких цен на проживание в гостинице.

Корреспондент «МК в Карелии» пообщался с Алексеем и попытался найти ему недорогую гостиницу.

Ничего подходящего найти не получилось: петрозаводские гостиницы были либо дорогими, либо полностью занятыми в туристический сезон. На некоторых не нашлось охраняемой парковки, куда можно было бы поставить инвалидную коляску.

Подробнее о путешественнике читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».