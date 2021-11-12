Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера

Внесены изменения в нормативную базу, согласно которой отдельные территории Карелии приравнены к районам Крайнего Севера.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 12 ноября.

Согласно документу, с 1 января 2022 года признается утратившим силу принятый в 1993 году указ тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям».

В указе действующего главы государства поясняется, что такое решение принято в связи с внесением изменений в «Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе Ельцина перечислены территории Карелии, которые были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

К районам Крайнего отнесены Севера территории Беломорского, Калевальского, Кемского и Лоухского районов. В список местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, включены территории Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Суоярвского районов, города Костомукша, Петрозаводск и Сортавала.