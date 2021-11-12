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Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера

Новости. Общество
09:08, 15 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Внесены изменения в нормативную базу, согласно которой отдельные территории Карелии приравнены к районам Крайнего Севера.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 12 ноября.

Согласно документу, с 1 января 2022 года признается утратившим силу принятый в 1993 году указ тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям».

В  указе действующего главы государства  поясняется, что такое решение принято в связи с внесением изменений в «Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе Ельцина перечислены территории Карелии, которые были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

К районам Крайнего отнесены Севера территории Беломорского, Калевальского, Кемского и Лоухского районов.  В список местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, включены территории Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского,  Сегежского,  Суоярвского  районов,  города Костомукша, Петрозаводск и Сортавала.

 

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Комментарии

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sergo
2021-11-15 09:34:11
Как так то?
За что баба Валя будет теперь бороться?
Эно
2021-11-15 09:34:06
опять Путин виноват! Ахах-хха

Вы сначала прочитайте полностью, а потом гуано на вентиляр накидывайте, что все пропало.
Почему Зю не заблокировал это? Или ему до женского полового органа?
Гость
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