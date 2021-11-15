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Путин сделал ревакцинацию от коронавируса

Новости. Общество
20:32, 21 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт".

Как сообщают РИА Новости, Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". Об этом глава государства рассказал на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", — сказал президент.

По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо.

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально", — отметил он.

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Комментарии

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кир
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