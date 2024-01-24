Путин сообщил о повышении президентской стипендии до 30 тысяч рублей

Об этом глава государства сообщил на встрече в Доме студента в Калининграде.

Как пишет РБК, президент России Владимир Путин решил повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Об этом он сообщил на встрече в Доме студента Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

«В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).



Путин добавил, что «правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий правительства». По его словам, она составит около 20 тысяч рублей.



Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что на повышение президентских и правительственных стипендий из федерального бюджета дополнительно будут выделять более 2,3 млрд ежегодно. По его мнению, увеличение выплат студентам, проявившим достижения в учебе и науке, поможет «усилить подготовку высококвалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета страны».



По информации на сайте «Стипендиат России», размер президентской стипендии до повышения составлял 2 200 рублей, правительственной — 1 440 рублей.



В ноябре 2023 года Путин учредил президентскую стипендию для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в приоритетных научно-технологических областях. Размер стипендии составляет 75 тысяч рублей. Она назначается на срок от года до четырех лет и выплачивается ежемесячно. Число получающих эту выплату не может превышать 2 тысяч человек в год. Кандидата на получение стипендии выдвигает научный руководитель, отметили в источнике.



