Рабочим на предприятиях машиностроения в Карелии обещают зарплату до 100 тыс. рублей

Анализ резюме, размещенных предприятиями машиностроения Карелии, показал, рабочим каких специальностей предлагают самые высокие зарплаты.

Исследование провел сервис по трудоустройству hh.ru.

Диапазон средней предлагаемой зарплаты для таких вакансий в Карелии составляет от 50 тыс. до 115 тыс. рублей.

Топ вакансий по уровню зарплат в машиностроении Карелия выглядит следующим образом.

Слесарь-ремонтник, до 90 тыс. рублей на руки, электромонтажник-схемщик — от 95 тыс. рублей, слесарь механосборочных работ — от 98 тыс. рублей.

Самые высокооплачиваемые — токарь с зарплатой от 100 тыс. рублей и контролер сварочных работ — до 100 тыс. рублей.