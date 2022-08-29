Работник в Карелии взял служебный автомобиль и стал фигурантом уголовного дела

Устроившему аварию на служебном автомобиле жителю Сортавальского района грозит лишение свободы, сообщили в МВД Карелии.

В Сортавальском районе установили 37-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне.

По версии полицейских, работник местной организации взял служебный автомобиль, не имея разрешительных документов на поездку. С собой никаких документов, включая права, у сельчанина тоже не было.

В итоге мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Сам водитель не пострадал, а вот автомобиль восстановлению не подлежит. Ущерб, причиненный организации, составил 100 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по факту угона. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.