890x80
Реклама
Крупнейший банк США отказался от рубля 6
25.01.2022 20:30
Опубликован список региональных дорог Карелии, которые отремонтируют в 2022 году 2
25.01.2022 14:40
Пуск новой электромагистрали в Карелии позволит снять ограничения для развития промышленности региона 5
25.01.2022 17:24

«Работникам террористических организаций» запретят баллотироваться на пост главы Карелии

Новости. Политика
12:51, 26 Января 2022
фото: © easyfitness.one

Новости партнеров

Центральная избирательная комиссия республики внесла в карельский парламент проект поправок в закон о выборах главы региона.

Появление этого законопроекта в ЦИК Карелии объяснили необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Новые запреты, которые предложила установить Центральная избирательная комиссия, коснутся руководителей, учредителей и даже работников общественных и религиозных организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими.

В частности, на пост главы Карелии запретят баллотироваться руководителям и учредителям таких организаций в течение 5 лет со дня вступления в законную силу судебного решения об их ликвидации или запрете деятельности. Для рядовых членов и работников экстремистских или террористических организаций срок запрета будет действовать в течение 3 лет.       

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hoвый
2022-01-26 13:15:36
Какая прелесть :) шах и мат либеральной тусовке
кир
2022-01-26 13:10:46
Пустое. Подлежат ликвидации в любом смысле.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 18
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»