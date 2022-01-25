«Работникам террористических организаций» запретят баллотироваться на пост главы Карелии

Центральная избирательная комиссия республики внесла в карельский парламент проект поправок в закон о выборах главы региона.

Появление этого законопроекта в ЦИК Карелии объяснили необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Новые запреты, которые предложила установить Центральная избирательная комиссия, коснутся руководителей, учредителей и даже работников общественных и религиозных организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими.

В частности, на пост главы Карелии запретят баллотироваться руководителям и учредителям таких организаций в течение 5 лет со дня вступления в законную силу судебного решения об их ликвидации или запрете деятельности. Для рядовых членов и работников экстремистских или террористических организаций срок запрета будет действовать в течение 3 лет.