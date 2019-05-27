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Новости. Общество
10:47, 27 Мая 2019
фото: ТАСС

Работники дорожного управления в Карелии получили зарплату через суд

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"Сортавальское ДРСУ" задолжало работникам более 1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе проверок установлено, что у предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы перед 32 работниками в размере 1 039 906 рублей.

Задолженность была полностью погашена.

Также в суд было направлено 5 исковых заявлений к "Сортавальскому ДРСУ" о взыскании среднего месячного заработка на период трудоустройства и компенсации морального вреда.

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Комментарии

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zanoza
2019-05-27 11:48:45
Вот жизнь у простых работяг! Свои заработанные нужно через суд и прокуратуру выколачивать! А руководители таких предприятий как бы и ни при чём! Что-то никого к уголовной ответственности не привлекают!
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