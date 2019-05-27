Работники дорожного управления в Карелии получили зарплату через суд

"Сортавальское ДРСУ" задолжало работникам более 1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе проверок установлено, что у предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы перед 32 работниками в размере 1 039 906 рублей.

Задолженность была полностью погашена.

Также в суд было направлено 5 исковых заявлений к "Сортавальскому ДРСУ" о взыскании среднего месячного заработка на период трудоустройства и компенсации морального вреда.