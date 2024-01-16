Работники крупнейшей верфи Карелии поддержали выдвижение Владимира Путина

Выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года.

Свои подписи в поддержку Владимира Путина работники Онежского судостроительно-судоремонтного завода смогли поставить в мобильном пункте сбора. Завод обеспечен заказами на годы вперёд. Сегодня на предприятии в Петрозаводске работает более 500 человек. Построенные на верфи суда — катера и шаланды — работают по всей России. Сотрудники уверены, что нужно продолжать и дальше держать курс на развитие, поставленный президентом.

«Я поставил свою подпись за выдвижение в кандидаты Владимира Путина в свой день рождения. Праздную сразу два события. За выдвижение проголосовал, потому что динамично наша страна развивается. Этот курс я поддерживаю. Даже на фоне нашего предприятия это заметно: у нас новые корпуса строятся, завод развивается, хотя был под угрозой закрытия. Мы двигаемся вперёд и будем новые суда строить для России», — рассказал старший мастер корпусного производства Онежского судостроительно-судоремонтного завода Виктор Кузьмич

Сборщик корпусов металлических судов Онежского судостроительно-судоремонтного завода Алексей Телятьев поддерживает коллегу.

«Я поставил свою подпись в поддержку В.В. Путина, потому что уверен, страна идёт в правильном направлении. Россия стала независимым, сильным государством. Я считаю, что нужно продолжать тот курс, по которому мы идём».

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно собрать 300 тысяч подписей избирателей России. Сейчас по всей стране работают пункты по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, организованные волонтëрами Народного фронта.

Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.

Леонид Слуцкий — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, руководитель фракции политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Государственной Думе, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам.

Владислав Даванков (партия «НОВЫЕ ЛЮДИ») — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.

Николай Харитонов (КПРФ) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики.