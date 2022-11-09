Радуга повисла над Петрозаводском в ноябре (ФОТО)

Горожане делятся фотографиями удивительного явления — ноябрьской радуги.
В петрозаводских пабликах появились фотографии интересного природного явления. Горожане зафиксировали в небе радугу 12 ноября.
Так, фото небесной красоты были выложены в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Подписчики паблика «Весь Петрозаводск | Карелия» тоже поделились с горожанами фото.
Несмотря на ноябрь, в субботу в столице Карелии была зафиксирована относительно теплая для этого времени года температура — до 10 градусов тепла и дождь.
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