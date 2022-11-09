Радуга повисла над Петрозаводском в ноябре (ФОТО)

Горожане делятся фотографиями удивительного явления — ноябрьской радуги.

В петрозаводских пабликах появились фотографии интересного природного явления. Горожане зафиксировали в небе радугу 12 ноября.

Так, фото небесной красоты были выложены в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Подписчики паблика «Весь Петрозаводск | Карелия» тоже поделились с горожанами фото.

Несмотря на ноябрь, в субботу в столице Карелии была зафиксирована относительно теплая для этого времени года температура — до 10 градусов тепла и дождь.