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Расходы из-за дополнительного выходного привитым работникам в Карелии лягут на работодателей

Новости. Общество
16:15, 06 Июля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Работники органов власти и госучреждений республиканского уровня в Карелии получат право на дополнительный выходной, оплачивать который будут обязаны их работодатели.

Об этом сегодня сообщил представитель правительства республики в парламенте Юрий Шабанов при обсуждении законопроекта «О стимулировании вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Предлагается «в качестве стимулирующей вакцинацию (ревакцинацию) населения меры, установить день отдыха в день вакцинации (ревакцинации) с сохранением работнику средней заработной платы (денежного содержания)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат парламента Эмилия Слабунова поинтересовалась, из каких источников будет финансироваться оплата труда остальных работников, которые будут замещать своих коллег, пока они отгуливают законный выходной. По ее мнению, с учетом масштабности вакцинации, право на выходной получат тысячи работников, что приведет к значительным расходам.

«Скорее всего, что это идет за счет работодателя», — сказал Шабанов.

Что об этом думают депутаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-06 17:51:36
Гениально! "Подумали" о народе.
Фантазии чиновников и депутатов опять сделали из карманов работодателей. А они эти деньги могут взять только из повышения цен на свои услуги.
Os
2021-07-06 17:47:59
Скорее на следующий день после прививки нужен выходной, в день прививки она и не проявляется.
Вася
2021-07-06 17:11:23
при активной поддержке глубинного народа - и в итоге имеем то, что имеем.
кир
2021-07-06 17:22:38
Вася, чтобы не работать, мы готовы делать прививки каждый день.
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