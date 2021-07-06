Расходы из-за дополнительного выходного привитым работникам в Карелии лягут на работодателей

Работники органов власти и госучреждений республиканского уровня в Карелии получат право на дополнительный выходной, оплачивать который будут обязаны их работодатели.
Об этом сегодня сообщил представитель правительства республики в парламенте Юрий Шабанов при обсуждении законопроекта «О стимулировании вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
«Предлагается «в качестве стимулирующей вакцинацию (ревакцинацию) населения меры, установить день отдыха в день вакцинации (ревакцинации) с сохранением работнику средней заработной платы (денежного содержания)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутат парламента Эмилия Слабунова поинтересовалась, из каких источников будет финансироваться оплата труда остальных работников, которые будут замещать своих коллег, пока они отгуливают законный выходной. По ее мнению, с учетом масштабности вакцинации, право на выходной получат тысячи работников, что приведет к значительным расходам.
«Скорее всего, что это идет за счет работодателя», — сказал Шабанов.
Что об этом думают депутаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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