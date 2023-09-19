Раскрываемость преступлений снизилась в Карелии

Раскрываемость преступлений в республике снизилась на 3,5% и составила 57,8%.

За восемь месяцев этого года в Карелии зарегистрировали 7 401 преступление, что на 754 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-9,2%).

Раскрываемость преступлений снизилась на 3,5% и составила 57,8%, заявили в региональной прокуратуре.

Из общего числа преступлений количество убийств уменьшилось на 6,1% (с 33 до 31).

На 4,3% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 69 до 66).

Количество особо тяжких преступлений возросло на 12,2% (с 343 до 385). Причина - рост зарегистрированных наркопреступлений.

Из-за снижения количества краж и фальшивомонетничества число тяжких преступлений упало на 4,3% (с 1 444 до 1 382).

Из числа всех зарегистрированных преступлений 60,7% составляют хищения чужого имущества. Количество мошенничеств возросло на 16,2% и составило 1 453, из них 1 269 – дистанционные преступления (+21,8%).

С 83 до 46 снизилось число коррупционных преступлений (-44,6%), в том числе фактов получения взятки (с 11 до 2), дачи взятки (с 13 до 4), посредничества во взяточничестве (с 20 до 5).

На 32,8% (с 344 до 231) упало количество преступлений, совершенных подростками.