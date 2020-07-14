Расстроенная отсутствием водки женщина повредила автомобиль жителя Петрозаводска

В Петрозаводске нетрезвая женщина повредила чужой автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Петрозаводску поступило заявление от 27-летнего жителя города. Мужчина указал, что находился в своем автомобиле, который был припаркован неподалеку от автовокзала. Проходившая мимо женщина несколько раз пнула машину. В результате было повреждено лакокрасочное покрытие двери. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил, что к этому происшествию причастна 47-летняя петрозаводчанка. По ее словам, она не очень трезвая возвращалась ночью из гостей. У неё произошёл конфликт с сотрудниками магазина, которые отказались продавать алкоголь после 22 часов. Свои эмоции женщина выплеснула на автомобиль, который оказался у неё на пути.

Возбуждено уголовное дело за повреждение чужого имущества.

Ущерб гражданка обязалась возместить.