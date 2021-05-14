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Растет число госпитализированных с коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
11:19, 15 Мая 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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Количество пациентов, больных коронавирусом, госпитализированных в больницы Карелии, выросло за последние сутки.

Это следует из данных о ситуации с пандемией, опубликованных на странице министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

В пятницу было зарегистрировано 48 граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией. Из них 46 заболели. В больницах в этот день находились 338 человек.

Сегодня число инфицированных выросло до 51, а количество заболевших — до 49. Госпитализировано 348 человек.

 

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