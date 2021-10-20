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Раздраженный житель Карелии эмоционально отреагировал на припаркованные автомобили

Новости. Криминал
13:34, 20 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Антон Тушин

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Изгнанный из бара молодой костомукшанин выместил злость на чужих автомобилях, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Костомукши окончили уголовное дело в отношении 20-летнего горожанина. В ходе расследования доказана его причастность к повреждению чужого имущества.

Выяснилось, что подсудимый совершил преступление, когда пьяный возвращался из бара. Этому предшествовал конфликт — костомукшанина выставили из заведения. Молодой человек был агрессивен и зол, поэтому, проходя мимо чужой машины, поднял с земли камень и разбил им стекло багажника. У следующего автомобиля пострадало лобовое стекло, а третий камень попал в кроссовер класса «люкс».

Потерпевшие обнаружили повреждения наутро и обратились в полицию. Суммарный ущерб превысил 84 тысяч рублей. На стадии расследования обвиняемый частично возместил его. Уголовное дело направлено в суд для принятия законного решения.

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