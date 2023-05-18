Разъяренный медведь недалеко от Карелии заставил финскую пограничницу притвориться мертвой

Финская пограничница Эрика Янкя рассказала о нападении медведя на границе с Россией, пишет «РИА Новости».

Финская пограничница, член национальной сборной по биатлону Эрика Янкя рассказала газете Kuhmolainen о том, как на границе с Россией на нее напал агрессивный медведь.



По словам 27-летней биатлонистки, вечером 26 мая она совершала пробежку недалеко от контрольно-пропускного пункта «Вартиус» (с российской стороны это МАПП «Люття», Костомукша).



В десяти метрах от себя она увидела разъяренного медведя, который двигался к ней. Девушка упала на землю и притворилась мертвой.



«Я чувствовала, как медведь обнюхивает мои лодыжки и ступни. Я даже успела подумать: неужели это конец?» — рассказала Янкя.



Но зверь не тронул пограничницу и спортсменку, сообщает «РИА Новости».