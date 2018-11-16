Разметку обновили на пешеходных переходах на региональных дорогах Карелии

Работы выполнены на региональных автодорогах "Петрозаводск – Суоярви", "Олонец - Питкяранта – Леппясилта", "Шуйская – Гирвас", "Опола – Рускеала", "Хийтола – Ринтола".

По данным министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи, завершены работы по нанесению дорожной разметки из термопластика на нерегулируемых пешеходных переходах, в том числе находящихся у образовательных учреждений.

На шести пешеходных переходах нанесена дорожная разметка, дублирующая дорожные знаки "Внимание дети", на четырех – дорожная разметка "Зебра" из термопластика на желтом фоне.

На двух пешеходных переходах появились "лежачие полицейские".