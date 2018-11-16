Разметку обновили на пешеходных переходах на региональных дорогах Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Работы выполнены на региональных автодорогах "Петрозаводск – Суоярви", "Олонец - Питкяранта – Леппясилта", "Шуйская – Гирвас", "Опола – Рускеала", "Хийтола – Ринтола".
По данным министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи, завершены работы по нанесению дорожной разметки из термопластика на нерегулируемых пешеходных переходах, в том числе находящихся у образовательных учреждений.
На шести пешеходных переходах нанесена дорожная разметка, дублирующая дорожные знаки "Внимание дети", на четырех – дорожная разметка "Зебра" из термопластика на желтом фоне.
На двух пешеходных переходах появились "лежачие полицейские".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
13.11.2018, 15:13
14.11.2018, 10:10
13.11.2018, 09:00
10.11.2018, 10:20
13.11.2018, 08:05
Аналитика
Сегодня 14:47
Капитал
В экономической системе Карелии утверждаются фонды, будущая эффективность которых вызывает сомнения у экспертов.
Сегодня 14:04
13.11.2018 09:00
12.11.2018 16:48
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
Сегодня 15:08
Опрос
Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?
Комментарии