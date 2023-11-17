Ребенок на снегокате врезался в колесо автомобиля

Восьмилетнего мальчика увезли в больницу.

Глава Минзрава Карелии передал в своем телеграм-канале срочное сообщение от коллег из территориального центра медицины катастроф.



Восьмилетний мальчик попал в ДТП, написал Михаил Охлопков.

Ребенок врезался в заднее колесо автомобиля, когда катался на снегокате.



Мальчика госпитализировали в Детскую республиканскую больницу.



«Будьте внимательны, следите за детьми», — обратился глава республиканского Минздрава к взрослым.

«Горки — это источник повышенной опасности», — добавил министр.