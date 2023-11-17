Ребенок на снегокате врезался в колесо автомобиля

Восьмилетнего мальчика увезли в больницу.
Глава Минзрава Карелии передал в своем телеграм-канале срочное сообщение от коллег из территориального центра медицины катастроф.
Восьмилетний мальчик попал в ДТП, написал Михаил Охлопков.
Ребенок врезался в заднее колесо автомобиля, когда катался на снегокате.
Мальчика госпитализировали в Детскую республиканскую больницу.
«Будьте внимательны, следите за детьми», — обратился глава республиканского Минздрава к взрослым.
«Горки — это источник повышенной опасности», — добавил министр.
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