«Регби на снегу», — Инна Колыхматова анонсировала программу зимней Спартакиады

Жителей и гостей Петрозаводска ждут зрелищные состязания.
Как в личном профиле сообщила глава Петрозаводска, до начала III зимней Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада (6+) остались считанные дни. По словам Инны Колыхматовой, карельская столица уже готова встречать спортсменов из Вологды, Иванова, Пскова, Череповца, Архангельска, Сыктывкара и Великого Новгорода.
Жителей и гостей Петрозаводска ждут зрелищные состязания, которые стартуют 2 февраля.
«Хоккей и фигурное катание в „Луми“, лыжные гонки на „Кургане“, регби на снегу на „Юности“ — обязательно приходите, чтобы насладиться соревнованиями и, конечно, чтобы поболеть за наших!», — анонсировала градоначальница.
Программа:
Хоккей, спортивный комплекс «Луми», Неглинская наб., 52
2 февраля 13.45–15.45 и 19.00–21.45 предварительный круговой турнир
3 февраля 13.00–22.00 предварительный круговой турнир
4 февраля 12.15–15.00 финальные игры
Фигурное катание, спортивный комплекс «Луми», Неглинская наб., 52:
3 февраля 9.00–12.00
4 февраля 8.00–12.00
Спортивное ориентирование, парк Радиозавода, пр. Лесной, 49а
3 февраля 11.00 лыжная гонка-спринт
4 февраля (ул. Оборонная, 5) 11.00 лыжная гонка-классика
Лыжные гонки, спорткомплекс «Курган», пр. Курганский, 3:
3 февраля 11.00 индивидуальные гонки свободным стилем
4 февраля 11.00 смешанные эстафеты
Регби на снегу, стадион «Юность», пл. Кирова, 2
3 февраля 13.00–16.00
Трейл, городская трасса «Фонтаны», пр. Лесной, 3а
3 февраля 10.00 масс-старт
4 февраля 09.50 смешанная эстафета
Конькобежный спорт, г. Сортавала, конькобежный стадион ул. Антикайнена, 9
3 февраля 11.00–14.00 дистанции 500 и 1 500 м
4 февраля 9.00–12.00 дистанция 1 000 м и командная гонка
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