«Регби на снегу», — Инна Колыхматова анонсировала программу зимней Спартакиады

Жителей и гостей Петрозаводска ждут зрелищные состязания.

Как в личном профиле сообщила глава Петрозаводска, до начала III зимней Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада (6+) остались считанные дни. По словам Инны Колыхматовой, карельская столица уже готова встречать спортсменов из Вологды, Иванова, Пскова, Череповца, Архангельска, Сыктывкара и Великого Новгорода.



Жителей и гостей Петрозаводска ждут зрелищные состязания, которые стартуют 2 февраля.

«Хоккей и фигурное катание в „Луми“, лыжные гонки на „Кургане“, регби на снегу на „Юности“ — обязательно приходите, чтобы насладиться соревнованиями и, конечно, чтобы поболеть за наших!», — анонсировала градоначальница.





Программа:



Хоккей, спортивный комплекс «Луми», Неглинская наб., 52

2 февраля 13.45–15.45 и 19.00–21.45 предварительный круговой турнир

3 февраля 13.00–22.00 предварительный круговой турнир

4 февраля 12.15–15.00 финальные игры

Фигурное катание, спортивный комплекс «Луми», Неглинская наб., 52:

3 февраля 9.00–12.00

4 февраля 8.00–12.00

Спортивное ориентирование, парк Радиозавода, пр. Лесной, 49а

3 февраля 11.00 лыжная гонка-спринт

4 февраля (ул. Оборонная, 5) 11.00 лыжная гонка-классика

Лыжные гонки, спорткомплекс «Курган», пр. Курганский, 3:

3 февраля 11.00 индивидуальные гонки свободным стилем

4 февраля 11.00 смешанные эстафеты

Регби на снегу, стадион «Юность», пл. Кирова, 2

3 февраля 13.00–16.00

Трейл, городская трасса «Фонтаны», пр. Лесной, 3а

3 февраля 10.00 масс-старт

4 февраля 09.50 смешанная эстафета

Конькобежный спорт, г. Сортавала, конькобежный стадион ул. Антикайнена, 9

3 февраля 11.00–14.00 дистанции 500 и 1 500 м

4 февраля 9.00–12.00 дистанция 1 000 м и командная гонка