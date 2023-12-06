Региональный форум в рамках проекта «Za самбо» прошел в Петрозаводске

Участников форума приветствовал секретарь реготделения «Единой России» и спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Региональный форум в честь 85-летия самбо состоялся сегодня в карельской столице. Его провели в рамках федерального проекта «Za самбо» партии «Единая Россия».

«Для Карелии самбо — особый вид спорта. Не только потому, что у нас много побед, наши спортсмены достигают самых высоких результатов, но и потому, что в республике существует своя школа, школа Ильи Романовича Шегельмана. Она занимает лидирующие позиции, воспитав сотни достойных спортсменов, тысячи настоящих граждан нашей страны. Потому что самбо — это не только физическая культура и спорт, это еще и духовно-нравственное воспитание людей, то, что помогает формировать здоровое общество», — отметил Элиссан Шандалович.

Элиссан Шандалович также поблагодарил министерство образования и спорта Карелии, Федерацию самбо Карелии и администрацию Петрозаводска за организацию и проведение такого значимого форума в карельской столице. Он отметил, что 2023 год — знаковый для самбо. Помимо того, что национальный вид спорта отмечает 85-летний юбилей, в этом году президентом России Владимиром Путиным был установлен Всероссийский день самбо, который будет отмечаться ежегодно 16 ноября.

Участников форума также поприветствовали заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, президент Федерации самбо Республики Карелия Александр Лысенковский.

На площадке форума прозвучали доклады о развитии самбо в Карелии, Вологодской и Мурманской областях. Выступили министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, глава администрации Медвежьегорского района, четырехкратный чемпион России, чемпион мира по самбо Максим Антипов, директор спортшколы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска Антон Годинов, заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания Петрозаводского государственного университета Лариса Киэлевяйнен и др.

Участники представили опыт своей работы, рассказали о реализации проектов «Za самбо», «Самбо в школу» и «Самбо в вузы», поделились планами на будущее.

В рамках федерального проекта «Za самбо» с 8 по 10 декабря в Петрозаводске во дворце спорта «Корал» также пройдут соревнования Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа. Но борцовский ковер выйдут более 700 спортсменов из разных регионов. Сильнейшие самбисты по итогам турнира войдут в состав сборной команды СЗФО, которая примет участие в Чемпионате и Первенстве России.

Напомним, «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председатель общественного совета партпроекта «Zа самбо» — секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Целью проекта является развитие и популяризация самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.