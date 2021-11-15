Ремонт водопровода продолжается в Кеми

Проведение работ контролирует министерство строительства, ЖКХ и энергетики региона.

Сегодня руководитель карельского Минстроя Виктор Россыпнов и руководство МУП «КЭСНа» определили в Кеми участки городского водопровода, где необходимо в приоритетном порядке устранить потери воды. Об этом сообщает управление пресс-службы главы Республики Карелия.

«Ситуация продолжает оставаться сложной. Пока что давление водопроводной сети — примерно 2,6-2,8 кгс/см2. Но этого в местных условиях недостаточно, чтобы создать полноценный напор на верхних этажах, — отметил министр. — Есть данные, что по некоторым стоякам напор улучшился, но пока потери воды не позволяют восстановить его в полной мере».

Выявлены пять основных прорывов сети, три из них запланировано ликвидировать во вторник, когда это станет возможным по погодным условиям. В ремонте будут дополнительно задействованы специалисты республиканского предприятия «КарелКоммунЭнерго». Ожидается, что устранение этих трех аварий позволит значительно уменьшить потери воды и довести давление до показателей, которые были до аварии.

При этом резкое увеличение давления создает риск новых прорывов, в связи с чем принято решение постепенно наращивать мощность сети.

Из резервного фонда правительства Карелии бюджету Кемского района выделено 3 миллиона рублей. Часть средств пойдет на закупку нового оборудования для насосной станции, что увеличит запас прочности этого объекта. Ранее на ремонт водопровода в Кеми были направлены 16 млн рублей.

«Работает местный МУП „КЭСНА“, „КарелКоммунЭнерго“, и мы держим наготове бригады соседних районов — при необходимости они подключатся к устранению аварии. Работы контролируются нами и прокуратурой республики», — добавил Виктор Россыпнов.

Наряду с ремонтом водопроводной сети в Кеми рядом, в Рабочеостровске, строится новая ветка водопровода.