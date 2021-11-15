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Ремонт водопровода продолжается в Кеми

Новости. Общество
17:11, 10 Декабря 2021
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

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Проведение работ контролирует министерство строительства, ЖКХ и энергетики региона.

Сегодня руководитель карельского Минстроя Виктор Россыпнов и руководство МУП  «КЭСНа» определили в Кеми участки городского водопровода, где необходимо в приоритетном порядке устранить потери воды. Об этом сообщает управление пресс-службы главы Республики Карелия.

«Ситуация продолжает оставаться сложной. Пока что давление водопроводной сети — примерно 2,6-2,8 кгс/см2. Но этого в местных условиях недостаточно, чтобы создать полноценный напор на верхних этажах, — отметил министр. — Есть данные, что по некоторым стоякам напор улучшился, но пока потери воды не позволяют  восстановить его  в полной мере».

Выявлены пять основных прорывов сети, три из них запланировано ликвидировать во вторник, когда это станет возможным по  погодным условиям. В ремонте будут дополнительно задействованы специалисты республиканского предприятия «КарелКоммунЭнерго». Ожидается, что устранение этих трех аварий позволит значительно уменьшить потери воды и довести давление до показателей, которые были до аварии.

При этом резкое увеличение давления создает риск новых прорывов, в связи с чем принято решение постепенно наращивать мощность сети.

Из резервного фонда правительства Карелии бюджету Кемского района выделено 3 миллиона рублей. Часть средств пойдет на закупку нового оборудования для насосной станции, что увеличит запас прочности этого объекта. Ранее на ремонт водопровода в Кеми были направлены 16 млн рублей.

«Работает местный МУП „КЭСНА“, „КарелКоммунЭнерго“, и мы держим наготове бригады соседних районов — при необходимости они подключатся к устранению аварии. Работы контролируются нами и прокуратурой республики», — добавил Виктор Россыпнов.

Наряду с ремонтом водопроводной сети в Кеми рядом, в Рабочеостровске, строится новая ветка водопровода. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-10 19:36:07
По данным Международной организации труда, Россия находится на 103-м месте в списке стран по уровню минимальной заработной платы, рядом с Камбоджей и Вьетнамом.
Вася
2021-12-10 19:18:00
Чудо чудесное
Вася
2021-12-10 18:53:30
"Падающего - подтолкни!"
Никита
2021-12-10 18:11:35
Если минэком рулит кадровик , минстроем -юрист , мэрией- мент , социалкой- учитель , экономикой и внутр.политикой - приставы , ценами и тарифами -наркополицай и т.д , и ниже наставленные им не специалисты , поэтому и понятны все эти аварии , прорывы , разрывы . Вертикаль то профнепригодная в регионе .
кир
2021-12-10 17:32:06
Целый день ждали истерику. Она явилась, не запылилась. Как повезло тем, кто не попробовал связать с ней жизнь!
zanoza
2021-12-10 17:20:58
Целых пять прорывов! Ждали когда стукнут морозы? Летом эти участки почему не заменили? Головотяпы!!!
Гость
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