Рецидивист украл ноутбук из магазина в Петрозаводске

Ранее судимый житель карельской столицы вынес из магазина ноутбук стоимостью почти 42 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводску поступило заявление о краже из магазина электроники. Неизвестный похитил ноутбук стоимостью почти 42 тысячи рублей. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность причастного к краже гражданина. Им оказался 39-летний ранее судимый петрозаводчанин. Украденный ноутбук он продал, а деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность фигуранта к другим имущественным преступлениям.