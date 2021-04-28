Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии мужчина, насиловавший трех приемных дочерей, отправится за решетку 14
Сегодня 07:15
В Кремле не исключили объединения российских регионов 6
28.04.2021 21:05
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 3
Сегодня 14:32
Домашняя собака спасла жизнь брошенному в зарослях новорожденному ребенку 3
28.04.2021 19:10
Россия составит список недружественных стран 24
28.04.2021 22:00
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО) 4
Новое
Сегодня 16:23

Рецидивист украл ноутбук из магазина в Петрозаводске

Новости. Криминал
18:00, 29 Апреля 2021
фото: © ЕРА/ERIK S. LESSER
Загрузка...

Ранее судимый житель карельской столицы вынес из магазина ноутбук стоимостью почти 42 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводску поступило заявление о краже из магазина электроники. Неизвестный похитил ноутбук стоимостью почти 42 тысячи рублей. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность причастного к краже гражданина. Им оказался 39-летний ранее судимый петрозаводчанин. Украденный ноутбук он продал, а деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность фигуранта к другим имущественным преступлениям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

Сегодня 14:32
Обществоведение
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 3
Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов рассказал, что у него похитили 2 млн рублей с банковской карты, пока он сидел в СИЗО.
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
Сегодня 14:30
Как превратить озеро в болото 2
Сегодня 13:55
Андрей Гущин: «Реальную власть в Петрозаводске нужно возвращать горожанам» 8
28.04.2021 11:50
«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности за десятилетие 4
27.04.2021 16:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
Сегодня 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»