Рецидивист, оставивший путешественника в Карелии без вещей и спиртного, поработает на государство

Медвежьегорский суд вынес приговор грабителю-рецидивисту.
Как рассказали в пресс-службе судебной инстанции, мужчина совершил преступление этой весной в Медвежьегорске.
Там подсудимый открыто похитил со скамейки на автовокзале чужое имущество на общую сумму больше 3 тысяч рублей. Так, добычей мужчины стала дорожная камуфляжная сумка, в которой находились личные вещи потерпевшего и пакет с алкоголем. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся с места преступления.
Суд квалифицировал его действия как грабеж. Также выяснилось, что это не первое преступление жителя Медвежьегорского района.
В итоге суд признал его виновным в грабеже и приговорил к 4 годам принудительных работ с удержанием 10 % из зарплаты осужденного в доход государства.
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