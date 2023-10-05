Рецидивист в Сегеже зарезал своего обидчика во время ссоры, ударив перед этим табуретом по голове

Суд приговорил убийцу к семи с половиной годам колонии строгого режима.

Собранные следователями Сегежи в Следкоме Карелии доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора ранее судимому 33-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве.



Следствием и судом было установлено, что в марте текущего года подсудимый находился в компании знакомых в городском общежитии. Там между ним и 60-летним мужчиной возник конфликт. Подсудимый посчитал оскорбительными высказывания пенсионера и с силой несколько раз ударил того по голове деревянным табуретом. Потом агрессор вонзил кухонный нож в грудь и живот пенсионера и скрылся.

Во время предварительного следствия злоумышленник содержался под стражей.



Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, уточнили впресс-службе Следкома Карелии.